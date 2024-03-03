Асад пошутил, что у него "нервное расстройство" после санкций Зеленского

Президент Сирии заявил, что украинский лидер был гораздо успешнее "в роли комедианта, а не лидера нации"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад иронично отметил, что у него появилось "нервное расстройство" после персональных санкций, введенных против него президентом Украины Владимиром Зеленским.

"У меня нервное расстройство с тех пор", - пошутил сирийский лидер во время эксклюзивного интервью телеканалу "Соловьев Live", кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия-1" и на платформе "Смотрим".

Асад согласился с тем, что Зеленскому удалось его рассмешить своим решением. "Он же комик. Это же было его профессией до президентства. Был, кстати, намного успешнее в том качестве, роли комедианта, а не лидера нации", - указал президент Сирии.

В марте 2023 года Зеленский ввел против Асада санкции, которые предусматривают блокировку активов и ряд других мер.