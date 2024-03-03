В "Хезболлах" заявили, что вывели из строя камеры видеонаблюдения на границе с Израилем

Эти операции были проведены в поддержку палестинского народа, сообщило формирование

БЕЙРУТ, 3 марта. /ТАСС/. Бойцы вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" нанесли удары по вышкам с камерами видеонаблюдения в израильском пограничном районе Метула. Об этом сообщается в размещенном в телеграм-канале заявлении формирования.

"В результате прямого попадания выведена из строя разведывательная аппаратура, которая позволяла противнику следить за ливанской территорией", - говорится в тексте. В нем указывается, что ранее были обстреляны ракетами Bourkan-2 военные объекты в поселении Деборанит в Западной Галилее. Кроме того, огонь из минометных установок был открыт по укрепрайону Джель-эль-Алям.

"Эти операции были проведены в поддержку палестинского народа, противостоящего израильской агрессии в секторе Газа", - подчеркивается в заявлении.

Артиллерия израильской армии нанесла в ответ удары по населенным пунктам Мадждаль-Зун, Мансури и Шуэйтия, в которых находятся форпосты бойцов "Хезболлах". Кроме того, огонь из пулеметов велся по холмам в районе Лабуне и расположенным там поселкам Альма-эш-Шааб, Рамия и Эн-Накура. От местных властей не поступало сведений о последствиях этих атак.

Как передал новостной портал Al Janoubia, израильские беспилотники совершают с утра интенсивные полеты над Южным Ливаном. Они были замечены в небе над городами Тир и Бинт-Джбейль, но ударов по наземным целям не наносили.