Кнайсль сообщила, что все еще не намерена запрашивать российский паспорт

Экс-глава МИД Австрии считает, что права и обязанности, которые дает гражданство, должны быть связаны только с одной страной

СИРИУС /Федеральная территория/, 3 марта. /ТАСС/. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, переехавшая жить в Россию, сообщила ТАСС, что у нее по-прежнему нет планов оформлять российский паспорт.

"Нет, таких планов у меня нет <…> Гражданство нельзя просто так взять и поменять. И если я это сделаю, то мне нужно будет выбрать какое-то одно гражданство. Может, я слишком консервативна, но иметь сразу два - это как жить в полигамии и быть замужем за двумя людьми", - сказала она на полях Всемирного фестиваля молодежи.

Кнайсль пояснила, что, по ее мнению, права и обязанности, которые дает гражданство, должны быть связаны только с одной страной.

Ранее, на полях Петербургского международного экономического форума прошлым летом, она сообщала ТАСС, что, чтобы стать русской, ей нужно как следует выучить русский язык. По ее словам, ей сначала следует "дочитать "Войну и мир", надо будет прочитать [Федора] Достоевского и, по крайней мере, два произведения [Антона] Чехова, тогда уже можно будет заводить об этом разговор".