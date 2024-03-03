СМИ: власти Франции заявлениями об угрозе России создают атмосферу страха в обществе

Политики с помощью "игры на страхах" намерены укрепить свои позиции во время кампании перед выборами в Европарламент, утверждает газета Le Journal du Dimanche

ПАРИЖ, 3 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон и правящая коалиция заявлениями об угрозе со стороны России пытаются создать в обществе атмосферу страха, чтобы использовать его для укрепления своих позиций во время кампании перед выборами в Европарламент. Такое мнение публикует на своих страницах воскресная газета Le Journal du Dimanche.

Издание приводит последние тезисы властей о необходимости безоговорочной поддержки Украины и "войне у порога Европы". Газета отмечает, что оппозиционным партиям сложно критиковать "воинственный авантюризм главы государства", поскольку в этом случае можно получить клеймо "агента Кремля". Ярким примером стало выступление премьер-министра Габриэля Атталя в Национальном собрании (нижней палате парламента) во вторник: отвечая на просьбу лидера фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен пояснить слова президента о возможной отправке западных войск на Украину, Атталь прочитал длинную тираду о связях ее партии с Россией и закончил ее словами о том, что "следует задаться вопросом, не находятся ли войска [президента России] Владимира Путина в нашей стране", уточнив, что говорит именно о Ле Пен и ее соратниках.

"По крайней мере, кое-что ясно: исполнительная власть хочет навязать страх повестке дня предстоящих европейских выборов, поляризовать дебаты, чтобы осталось только "Национальное объединение", извечный противник президентского лагеря. Эмманюэлю Макрону это тем более выгодно, что никто не готов спорить с тем, что он ошибается в намерениях Путина", - пишет обозреватель издания Рафаэль Стенвиль.

Журналист отмечает, что игра на страхах о приходе к власти "крайне правых" в лице Марин Ле Пен обеспечила ему победу на президентских выборах 2022 года, "для чего даже не пришлось толком проводить избирательную кампанию". Теперь новым "пугалом" было решено сделать Россию и "психократия стала способом управления, единственным способом для власть имущих провести кампанию". Он отмечает, что в этом контексте на второй план ушел энергетический и миграционный кризис.

"Это величайший парадокс, - посетовал глава списка партии "Республиканцы" на выборах в ЕП Франсуа-Ксавье Беллами, - Они делают то, за что всегда сами критиковали популистские силы". В свою очередь кандидат на предстоящих евровыборах от партии "Реконкиста" Гийом Пельтье выразил убеждение, что "стратегия страха не сработает два раза" подряд. "Лучше бы он восстановил мир во французском обществе, а не притворялся, что ведет войну со всем миром", - добавил он.

Французский философ Жан-Мишель Офре в беседе с журналистом издания выразил мнение, что Макрон отдался на волю собственным эмоциям. "То говорят, что нужно быть осторожным, чтобы не оскорбить Путина. А затем мы угрожаем послать ему французскую армию. Эмоциии [Макрона] ставят под угрозу Францию, ее слово, доверие к ней, а также безопасность французского народа", - считает он. Автор колонки со своей стороны выражает мнение, что на данный момент глава государства "заморозил дебаты и вверг политику в новый период демократического ледникового периода".

Заявления Макрона

Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 стран Запада обсуждали дальнейшую поддержку Киева, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных государств на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этой теме, однако такого сценария в будущем исключать нельзя.

После конференции представители большинства стран-участниц заявили, что не планируют направлять войска на Украину и выступают против их участия в боевых действиях. Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Стефан Сежурне 27 февраля уточнил, что присутствие западных военнослужащих на территории Украины может потребоваться для оказания некоторых видов помощи, в том числе по части разминирования территорий и подготовки украинских военных, однако это не подразумевает их участие в конфликте.