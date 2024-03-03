Правительство Украины выделило $34 млн на сооружение укреплений в Запорожской области

Глава подчиненной киевским властям областной администрации Иван Федоров не уточнил, где построят фортификационные сооружения

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Кабинет министров Украины выделил более $34 млн на строительство фортификационных сооружений в подконтрольных Киеву районах Запорожской области. Об этом сообщил глава подчиненной киевским властям областной администрации Иван Федоров.

"Кабмин выделил рекордные 1,3 млрд гривен (более $34 млн) на строительство фортификационных сооружений на запорожском направлении", - написал он в своем Telegram-канале. По его словам, работы ведутся круглосуточно и "будут выполнены в кратчайшие сроки".

Где конкретно возводятся укрепления, Федоров не сообщил.

20 февраля председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины продолжают создавать в Запорожской области новые оборонительные позиции на удалении от 3 до 20 км от сегодняшней линии боевого соприкосновения.