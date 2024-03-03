Кнайсль заявила, что западные войска уже находятся на Украине

Экс-глава МИД Австрии отметила, что ВС Британии уже тренируют украинский спецназ

СИРИУС /Федеральная территория/, 3 марта. /ТАСС/. Войска западных стран уже находятся на территории Украины, это общеизвестный факт. Об этом заявила ТАСС экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на полях Всемирного фестиваля молодежи.

"Эти войска уже там. Канцлер [Германии Олаф] Шольц признал это, когда говорил, что, если мы пошлем ракеты, нам придется послать немецкие войска, как сделали это британцы. Это уже признано. Это общеизвестный секрет. Это не государственная тайна", - сказала она, отвечая на просьбу прокомментировать заявление президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке военных Запада на Украину.

Экс-глава МИД Австрии отметила, что Вооруженные силы Британии уже тренируют украинский спецназ. "В последние 30 лет подразделения спецназа были важной частью армий всех стран НАТО, потому что они уделяли много внимания плану быстрого реагирования на угрозу в течение 48 часов", - констатировала она. При этом Кнайсль подчеркнула, что в контексте конфликта, который развернулся после начала СВО, все планы Запада "по быстрому реагированию подразделений спецназа перестали быть актуальными, потому что ситуация всем больше напоминает Первую мировую войну". "Армии многих стран НАТО просто не оснащены для такого конфликта. Так что вся подготовка, которой они занимались в последние 10 лет начиная с 2014 года не привела к желаемому результату", - добавила она.

По словам Кнайсль, подобные заявления "приводят к тому, что появляется большое количество лжи". "И когда люди, занимающие высокие должности, так много лгут, встает вопрос, как вернуть доверие, как достигнуть каких-либо договоренностей, вроде соглашения о прекращении огня, возобновления отношений. Я думаю, что с каждой новой ложью это становится труднее", - заключила экс-глава МИД Австрии.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Украины в конфликте с РФ, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этой теме, однако такого сценария в будущем исключать нельзя.

После конференции представители большинства стран - участниц встречи заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне 27 февраля уточнил, что присутствие западных военных на территории Украины может потребоваться для оказания некоторых видов помощи, в том числе по части разминирования территорий и подготовки украинских подразделений, однако это не подразумевает их участие в конфликте.