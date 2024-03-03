Кнайсль: разговор о Крымском мосте говорит о тяжелом умственном состоянии офицеров ФРГ

Экс-глава МИД Австрии подчеркнула, что немецким офицерам должны были по крайней мере преподавать основные законы ведения войны и нормы международного гуманитарного права

СИРИУС /Федеральная территория/, 3 марта. /ТАСС/. Разговор офицеров ВВС ФРГ об атаке на Крымский мост указывает на их тяжелое умственное состояние и отсутствие базовых знаний гуманитарного права. Такое мнение выразила в беседе с ТАСС экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

"Один из них сказал, что мост размером со взлетно-посадочную полосу и для его уничтожения потребуется 10-15 ракет. И это он сказал о гражданском мосте, по которому проезжают мирные жители на своих машинах. Они говорили об этом так, как будто это "законная военная цель", что, конечно, не так. Это свидетельствует о тяжелом умственном состоянии этих людей, отсутствии у них должного уровня юридической подготовки", - сказала Кнайсль на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи.

Она указала на то, что немецким офицерам должны были по крайней мере преподавать основные законы ведения войны и нормы международного гуманитарного права, однако опубликованная беседа обнаружила отсутствие у них соответствующих знаний.

"Можно было бы посмеяться, если было бы смешно, если бы не было так трагично. Четверо высокопоставленных офицеров ВВС ФРГ, самые сливки германских ВС, нарушают все требования безопасности, беседуя друг с другом", - заключила экс-глава МИД Австрии.

Минобороны Германии в субботу подтвердило, что внутренний разговор немецких военных высокого ранга о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus был перехвачен. Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал быстро расследовать ситуацию вокруг появившейся в российских СМИ упомянутой записи и назвал случившееся "очень серьезной проблемой".