Кнайсль рассказала, что смотрела интервью Путина журналисту Карлсону

Экс-глава МИД Австрии отметила, что "было очень полезно узнать, какова была мотивация интервьюера объяснить всю подоплеку происходящего в Украине"

СИРИУС /Федеральная территория/, 3 марта. /ТАСС/. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала, что смотрела интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

"Да, [смотрела]. Это интервью за 24 часа посмотрело около 100 млн человек. И мотивацией [журналиста Такера] Карлсона было донести его до американской аудитории", - сообщила она ТАСС на полях Всемирного фестиваля молодежи.

"Я думаю, что для многих граждан России это не было новостью, потому что президент [ России Владимир Путин] часто обращается к российской аудитории. На этом уровне было очень полезно узнать, какова была мотивация интервьюера объяснить всю подоплеку происходящего в Украине", - добавила Кнайсль.

Число просмотров интервью Путина на официальных страницах Карлсона превысило 204 млн в социальной сети X и 18 млн - в YouTube. При этом оно размещалось и на многих других площадках. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что главной задачи интервью - прорваться через информационную блокаду на Западе и быть услышанным - Путин этой беседой добился.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тысяч человек из 190 стран. Участие в фестивале принимают 20 тысяч человек. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.

ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.