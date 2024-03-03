Армия Израиля применила фосфорные боеприпасы при обстреле юга Ливана

По данным агентства Al Wataniya, есть пострадавшие среди мирных жителей

БЕЙРУТ, 3 марта. /ТАСС/. Израильская артиллерия открыла интенсивный огонь по ливанской территории после атаки бойцов шиитской милиции "Хезболлах" на поселения в Западной Галилее.

Как передало агентство Al Wataniya, израильские войска применили фосфорные боеприпасы при нанесении ударов по ливанским селениям в долине реки Ваззани. В результате в некоторых местах загорелись оливковые рощи и лесопосадки.

По поступившим сведениям, есть пострадавшие среди мирных жителей. В район, который подвергся обстрелу, направились машины скорой помощи Ливанского общества Красного Креста.

Согласно данным МВД Ливана, с начала военной эскалации в октябре 2023 года более 60 мирных жителей на юге страны стали жертвами ударов израильских ВВС и артиллерии, потери "Хезболлах" составили 226 бойцов. В результате бомбардировок было разрушено свыше 1 тыс. домов и причинен ущерб еще 8 тыс. зданий. Число перемещенных лиц достигло 80 тыс. Экономические потери страны оцениваются в $1,5 млрд.