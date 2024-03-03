ФАО стремится поддержать Египет в вопросе оказания помощи жителям Газы

Официальный представитель египетского лидера Абделя Фаттаха ас-Сиси Ахмед Фахми отметил, что в ходе встречи ас-Сиси и Цюй Дунъюй обсудили "катастрофическую гуманитарную ситуацию в секторе Газа, которая привела к возникновению там голода"

КАИР, 3 марта. /ТАСС/. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) планирует поддерживать усилия, прикладываемые Египтом в сфере поставок гуманитарной помощи жителям сектора Газа. С таким заявлением выступил в ходе встречи в Каире с египетским президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй.

"Гендиректор ФАО подтвердил, что его организация стремится всячески поддерживать прилагаемые Египтом усилия, которые направлены на осуществление поставок гуманитарной помощи жителям Газы", - написал официальный представитель египетского лидера Ахмед Фахми в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он также указал, что в ходе встречи ас-Сиси и Цюй Дунъюй обсудили "катастрофическую гуманитарную ситуацию в секторе Газа, которая привела к возникновению там голода", и "активизацию усилий египетской стороны по доставке помощи в анклав по суше и по воздуху".

Помощь сектору Газа

27 февраля ВВС Египта совместно с Иорданией, Катаром, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Францией доставили в сектор Газа по воздуху по меньшей мере 50 тонн различной гуманитарной помощи. С тех пор египетская авиация совместно с партнерами продолжает регулярно осуществлять поставки помощи в палестинский анклав по воздушному мосту, однако, как правило, гуманитарная помощь поставляется в сектор Газа из Египта по суше, через КПП "Рафах".

Некоторые страны, в том числе США и Израиль, неоднократно обвиняли египетские власти в том, что те затрудняют доставку гуманитарной помощи в анклав. В ответ на эти критические замечания Фахми 9 февраля выступил со специальным заявлением, в котором разъяснил, что его страна с самого начала эскалации напряженности в Газе открыла КПП "Рафах" и что только бомбардировки израильских сил были причиной вынужденной и временной остановки процесса доставки помощи населению сектора через наземный переход на египетской границе. Как только обстрелы закончились, продолжил Фахми, "Египет немедленно восстановил КПП, сделал необходимые технические изменения, которые позволили доставлять наибольший объем гуманитарной помощи населению сектора". Он также напомнил, что "80% доставляемой в Газу поддержки предоставляется непосредственно египетским правительством, гуманитарными и общественными организациями страны и египтянами".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.