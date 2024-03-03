В Киеве прошел митинг с требованием демобилизации военнослужащих

Несколько десятков родственников военнослужащих требовали ротации и установления точных сроков службы

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Митинг в поддержку демобилизации и ротации военнослужащих, призванных по мобилизации, находящихся в рядах украинских вооруженных сил с начала боевых действий на Украине прошел в Киеве и ряде других городов. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

В своем Telegram-канале он опубликовал видеофрагменты с митинга в Киеве на площади Независимости, на который собрались несколько десятков родственников военнослужащих. Держа транспаранты, они выкрикивают требования ротации и установления точных сроков службы. "Сегодня во многих городах проходит митинг семей военных. Они требуют четких сроков службы и демобилизацию", - написал он не уточнив в каких именно населенных пунктах прошли демонстрации.

Митинги с подобными требованиями не первый раз проходят в столице и других городах Украины. Так, в ноябре люди дважды выходили на демонстрации в разных регионах страны с требованием демобилизации. В декабре жители столицы устроили митинг напротив Киевской городской администрации. Уже в феврале нынешнего года жены мобилизованных в селе Далява Львовской области перекрыли дорогу и устроили митинг с требованием ротации.

О мобилизации на Украине

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, повестки выдают в госучреждениях, на улицах и в любых местах скопления людей. На службу попадают даже непригодные по состоянию здоровья. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам и обострила противоречия в обществе. В то время как сотрудники военкоматов проводят рейды и часто применяют к гражданам силу, депутаты и чиновники уклоняются от мобилизации и вывозят за границу сыновей призывного возраста. Тем не менее украинские власти с конца прошлого года задались целью усилить мобилизацию. 7 февраля парламент принял в I чтении законопроект об ужесточении правил мобилизации, который, в частности, предусматривает ограничения прав уклонистов через суд, введение электронных повесток, а также предоставляет полиции право задерживать и доставлять нарушителей в военкоматы.