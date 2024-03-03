В Раде утверждают, что выезд депутата за рубеж зависит от его голосования за законопроекты

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк отметил, что запрет выезжать за границу противоречит конституции

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк утверждает, что разрешение на заграничную командировку парламентарии получают в зависимости от того, как проголосуют за законопроекты.

"Определенное время существовали незаконные правила, по которым согласовывалась командировка депутатам: <...> есть официальное приглашение от иностранного парламента или есть какая-то делегация. В моем понимании такие правила были незаконными, но они были. В последний месяц <...> пускают или не пускают в командировки исключительно исходя из того, как ты голосуешь. Моего коллегу Романа Костенко, у которого была командировка в Мюнхен, сняли с поезда, потому что он не голосовал за законопроект о [новых правилах] мобилизации", - сказал парламентарий в интервью украинскому изданию "Новое время".

По словам Железняка, сейчас зарубежные командировки депутатов согласовываются в офисе президента Украины. "Очень вероятно, что кто-то на очень высоком уровне, не исключая первое лицо, занимается такой историей. <...> У меня есть достаточно доказательств, что твое голосование <...> прямо коррелируется с тем, отправят тебя в командировку или нет. И таких примеров сейчас много", - добавил он.

Как указал Железняк, запрет депутатам выезжать за границу противоречит конституции. "Не будет какой-то коррупционер, который это придумал в офисе президента, рассказывать украинскому парламенту куда ездить, а куда нет и использовать это для сбора голосов", - заявил он.

Ранее на Украине экс-президенту страны, депутату Рады Петру Порошенко дважды не разрешили покинуть Украину. Впервые это произошло 1 декабря 2023 года, когда Порошенко заявил, что его не пропустили пограничники, несмотря на разрешение спикера Верховной рады. Позже вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко заявил, что сам отменил командировки Порошенко, когда получил некое служебное письмо, содержание которого комментировать отказался.

В феврале депутат Верховной рады Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что украинские власти снова отказали ее однопартийцу Порошенко в выезде с территории страны, который собирался отправиться на Мюнхенскую конференцию по безопасности. По мнению бывшего президента, решение было принято после того, как начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сказал спикеру Рады Руслану Стефанчуку, что Порошенко "после пересечения границы грозит смертельная опасность".