Президент Латвии возразил Маску, что НАТО необходима для противостояния РФ

Эдгарс Ринкевичс отметил, что причиной для существования альянса является "Россия и другие враги свободного мира"

ВИЛЬНЮС, 3 марта. /ТАСС/. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в ответ на слова Илона Маска, усомнившегося в необходимости существования НАТО и озвучившего мысль о возможности ее роспуска, выступил с утверждением о необходимости этой организации для противостояния России.

"Дорогой Илон Маск, причина, по которой НАТО была основана, существует и будет существовать, - это Россия и другие враги свободного мира", - написал он на странице в X.

Ранее Маск поддержал идею о давно назревшей необходимости расформировать Организацию Североатлантического договора. Он задался вопросом, почему НАТО еще существует, хотя "ее заклятый враг и причина создания - Организация Варшавского договора - была распущена".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что после роспуска Организации Варшавского договора и ухода с политической сцены Советского Союза "забрезжила надежда на реализацию принципов подлинной, без разделительных линий многосторонности на пространстве Евроатлантики", однако "вместо того, чтобы раскрывать потенциал ОБСЕ на равноправных коллективных началах, западные страны не только сохранили НАТО, но и вопреки своим клятвенным обещаниям взяли курс на наглое поглощение прилегающего пространства, включая территории, где всегда существовали и будут существовать жизненно важные интересы России".