Глава МО ФРГ надеется, что первые итоги проверки по следам утечки будут в начале недели

Борис Писториус отметил, что часть информации, рассказанной во время перехваченного разговора высокопоставленных немецких офицеров, не была предназначена для широкой общественности

БЕРЛИН, 3 марта. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус рассчитывает, что первые результаты проверки, проводимой в связи с появлением в российских СМИ разговора высокопоставленных германских военных о планах атаки на Крымский мост, появятся в начале следующей недели.

"Пока нет окончательных результатов [проверки]. Я надеюсь, что они появятся в первые дни следующей недели", - заявил Писториус журналистам.

Информация не для общественности

Глава МО отметил, что часть информации, рассказанной во время перехваченного разговора, не была предназначена для широкой общественности.

"Ясно, что большая часть информации, которая обсуждалась во время этого разговора, была уже ранее известна благодаря публичной дискуссии, что в общем и целом не относится к другой части. Нужно прояснить, почему ее тогда обсуждали и можно ли было ее обсуждать", - сказал глава Минобороны.

Поставка Taurus

Писториус отметил, что военные ФРГ обсуждали различные сценарии, однако это не означает зеленого света на поставку ВС Украины крылатых ракет Taurus.

"Я думаю, что офицеры сделали то, для чего они там. Они обдумывают различные сценарии, не планируя ничего каким-либо образом и не оставляя никаких сомнений в этом", - сказал Писториус журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Ни я, ни канцлер не дали зеленого света на использование Taurus", - подчеркнул он. Вот почему, по словам главы оборонного ведомства, военные задумались, о каких сценариях вообще можно было бы в конечном итоге поговорить. "Это их работа как руководителей", - заявил министр.

Кадровые последствия

Писториус не захотел спекулировать о возможных кадровых последствиях утечки разговора высокопоставленных военных ФРГ до завершения расследования инцидента.

"Я принципиально не высказываю предположений о каких-либо кадровых последствиях до завершения расследования. Это определенно было бы воспринято как слишком далекоидуще", - сказал Писториус журналистам в Берлине. При этом министр подчеркнул, что, кроме обнародованной записи разговора офицеров Бундесвера, ему на данный момент неизвестно о других утечках информации. "Нет, никакой дополнительной информации у нас пока нет", - подчеркнул глава оборонного ведомства.

Возможные сценарии

Глава МО отметил, что германские высокопоставленные военные не обсуждали конкретные планы, но лишь отрабатывали возможные сценарии развития ситуации при понимании, что Германия не должна стать частью конфликта на Украине.

"Я считаю, что офицеры делали то, для чего они нужны: продумывали различные сценарии, ничего никоим образом не планируя", - сказал он. "Это их задача как руководителей", - заявил министр. "Офицерам в любой момент разговора было понятно, что линия участия в войне, а этому есть различные формы, не будет перейдена", - считает Писториус.