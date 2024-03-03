Оппозиция ФРГ потребовала заслушать Шольца в Бундестаге о перехвате разговора военных

Согласно заявлению фракции ХДС/ХСС, канцлеру и министру обороны Германии придется отвечать на неудобные вопросы о том, верно ли утверждение Шольца, что ракеты Taurus можно применять только при условии присутствия немецких военнослужащих на Украине

БЕРЛИН, 3 марта. /ТАСС /. Фракция оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) потребовала провести специальное заседание комитета Бундестага по обороне и личного присутствия на нем канцлера ФРГ Олафа Шольца в связи с появлением в российских СМИ записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост.

Как сообщил газете Welt am Sonntag председатель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Торстен Фрай, имеется "острая необходимость получить разъяснения". Шольцу и министру обороны Борису Писториусу, по мнению оппозиции, придется отвечать на неудобные вопросы о том, верно ли утверждение канцлера о том, что ракеты Taurus можно применять только при условии присутствия немецких военнослужащих на Украине. "Допустил ли он эти утверждения из-за незнания или они были преднамеренно ложными?" - задался вопросом зампредседателя фракции ХДС/ХСС Йохан Вадефуль.

"Фракция хочет знать, кто и в какое время консультировал Шольца по этим вопросам и когда канцлер узнал о прослушанном телефонном разговоре", - продолжал он. Глава правительства, который в столь непростое время не в состоянии установить доверительные отношения с ключевыми союзниками в Европе и, по мнению Вадефуля, необдуманными высказываниями раздражает партнеров и ставит предвыборные расчеты выше интересов безопасности Германии и поддержки Украины, сам становится угрозой безопасности своей страны.

После публикации записи разговора немецких военных оппозиция в ФРГ обвинила Шольца во лжи в вопросе передачи Taurus Киеву. По словам представителя фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Флориана Хана, представленное канцлером обоснование отказа поставлять ракеты является "искажением фактов".