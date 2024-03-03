Фицо ответил британскому послу, раскритиковавшему позицию словацкого кабмина по Украине

Премьер-министр Словакии скептически настроен по поводу "искренности Запада достичь мира на Украине"

БРАТИСЛАВА, 3 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо шокирован высказываниями посла Великобритании в республике Найджела Бейкера, раскритиковавшего заявления представителей словацкого правительства по поводу украинского конфликта.

"Меня шокировало то, как о политике правительства Словакии высказывается посол Великобритании в республике Найджел Бейкер. Представьте себе, если бы наш посол выступил в Лондоне и критиковал политику британского правительства и британского премьера. Я изумлен тем, что посол выражает удивление моим мнением о том, что Запад не поддерживает достижение мира на Украине", - написал Фицо в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Возможно, было бы лучше, если бы он [Бейкер] объяснил гражданам Словакии, какую роль сыграл бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, когда вскоре после начала войны на Украине он давил на украинское политическое руководство, чтобы оно не подписывало мирный договор с Россией, гарантирующий Украине перспективу [членства] в ЕС и военный нейтралитет. [Посол также может] запросить разрешение у своего министра иностранных дел Дэвида Кэмерона предать огласке его воинственную речь на парижском саммите [по Украине] в понедельник (26 февраля - прим. ТАСС)", - добавил он.

Словацкий премьер скептически настроен по поводу "искренности Запада достичь мира на Украине". Это подтверждают, в частности, действия Джонсона и высказывания Кэмерона в Париже. "Вновь повторяю, что стратегия Запада использовать войну на Украине для экономического, политического и военного ослабления России не работает", - подчеркнул Фицо.

Ранее Бейкер разместил в социальной сети Х видеообращение, в котором выступил с утверждением, что в последние дни его удивляют заявления представителей словацкого правительства о том, что Запад не поддерживает усилия по достижению мира на Украине. Он напомнил, что Словакия является частью Запада, входит в ЕС и НАТО. Главным условием урегулирования конфликта, как считает посол, является восстановление признанных международным сообществом границ Украины. "Господин премьер Фицо четко заявил, что Словакия признает эти границы", - сказал дипломат.

Критика президента Словакии

Фицо также подверг критике покидающую через три месяца пост президента Словакии Зузану Чапутову, выразившую, по его словам, неудовольствие по поводу состоявшейся в субботу на дипломатическом саммите в Турции встречи главы МИД республики Юрая Бланара с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. "Бланар, в отличие от нее, проводит суверенную словацкую внешнюю политику", - написал Фицо.

Чапутова, по его словам, нанесла значительный ущерб обороноспособности Словакии, согласившись передать в дар Украине систему ПВО С-300. Вскоре из республики будет выведен принадлежащий Италии комплекс ПВО и ее воздушное пространство останется без защиты. "Вы являетесь главнокомандующим ВС Словакии, и из-за вашего угодничества иностранным интересам на вас лежит львиная доля ответственности за уничтожении нашей армии. Кто и как, госпожа президент, защитит наши атомные электростанции и другие стратегические цели? Вам это совершенно все равно. Главное, что вас любят на Западе", - заключил премьер.