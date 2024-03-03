WSJ: 65% американцев не одобряют подход Байдена к защите границ от нелегальных мигрантов

По данным опроса газеты, 50% сказали, что они недовольны тем, как изменилось их финансовое состояние за последний год

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Почти две трети американских избирателей недовольны тем, что делает президент США Джо Байден, чтобы защитить границу страны от наплыва нелегальных мигрантов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного газетой The Wall Street Journal.

65% респондентов сказали, что не одобряют политику американской администрации в этой сфере. В ее поддержку высказались 30% опрошенных, 5% не смогли дать конкретного ответа.

У участников опроса также поинтересовались, устраивают ли их показатели инфляции в США. 68% дали отрицательный ответ. 50% сказали, что они недовольны тем, как изменилось их финансовое состояние за последний год.

Ситуация с нелегальной миграцией является предметом споров южных штатов и федерального правительства уже несколько лет. Наиболее напряженная обстановка сложилась в штате Техас, который возглавляет губернатор-республиканец Грэг Эбботт, выступающий за жесткие меры для пресечения нелегальной миграции и высказывающийся против политики нынешней американской администрации в этом вопросе. Борясь с наплывом нелегалов, Эбботт начал высылать их на автобусах в крупные американские города, в том числе в Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.

В пятницу Байден посетил расположенный на границе с Мексикой Браунсвилл (штат Техас), чтобы обсудить с местными властями и правоохранительными органами миграционный кризис. В это же время в другой населенный пункт Техаса, город Игл-Пасс, прибыл с визитом экс-глава США Дональд Трамп, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии, чьи члены критикуют демократа Байдена и его однопартийцев за миграционный кризис. По мнению Трампа, Байден не осознает реальных масштабов миграционного кризиса, с которыми столкнулись Соединенные Штаты. Экс-президент уже пообещал начать крупнейшую депортацию нелегальных мигрантов в случае своей победы на президентских выборах в ноябре.

Статистическая погрешность результатов исследования составляет 2,5 п. п. Исследование проводилось 21-28 февраля. В нем приняли участие около 1,5 тыс. человек, которые намерены голосовать на президентских выборах в США в текущем году.