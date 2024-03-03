Глава МО ФРГ счел обнародование утечки разговора военных "частью информационной войны" РФ

Борис Писториус отметил, что Германия должна сделать все, чтобы "предотвратить или осложнить" возможные попытки шпионажа

БЕРЛИН, 3 марта. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус выступил с утверждением, что появление в российских СМИ разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост является частью информационной войны, которую, по его словам, ведет Россия.

Министр считает, что это "часть информационной войны, которую проводит [президент РФ Владимир] Путин". "Речь идет о расколе. Речь идет о подрыве нашего единства. И, соответственно, мы должны реагировать на это с особой осторожностью, но не меньшей решительностью", - сказал он журналистам. Это, по мнению министра, "должно подкрепить легенду о том, что ФРГ работает над войной против России, что совершенно абсурдно". В этой связи министр заметил, что Германия работает исключительно над оказанием поддержки Украине.

Он также указал, что Германия должна сделать все, чтобы "предотвратить или осложнить" возможные попытки шпионажа. Действия российского руководства, в частности заявление зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что Германия "готовится к войне с Россией", Писториус назвал "срежиссированными".

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в день, когда Шольц сказал, будто НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте, высокопоставленные офицеры ФРГ обсуждали возможность атаковать Крымский мост без последствий для немецких властей. Симоньян сослалась на наличие подтверждающей аудиозаписи и позднее опубликовала ее расшифровку. Из нее следует, что офицеры обсуждали, насколько ракеты Taurus способны разрушить Крымский мост, и детали подготовки атаки.

Минобороны Германии в субботу подтвердило, что служебный разговор немецких военных высокого ранга о планах атаки на Крымский мост с возможным применением ракет Taurus был перехвачен. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в Ватикан пообещал оперативно разобраться в ситуации.