МВД Белоруссии отметило радикализацию устремлений оппозиции в период выборов

Начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич отметил, что это проявляется в отдельных эпизодах "экстремистских и, самое главное, террористических проявлений

МИНСК, 3 марта. /ТАСС/. МВД Белоруссии отмечает крайнюю радикализацию устремлений белорусской оппозиции в период электоральной кампании в республике, оппоненты власти за рубежом также нацелены на тактику терактов в РФ.

"Беглые не рассчитывают на массовые акции протеста. Почему? Потому что не поддерживаются населением Беларуси, - сказал заместитель министра внутренних дел Белоруссии - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич в эфире телекомпании СТВ. - Вместе с тем мы отмечаем крайнюю радикализацию их устремлений". По его словам, это проявляется в отдельных эпизодах "экстремистских и, самое главное, террористических проявлений". Казакевич подчеркнул, что используется тактика террористических ячеек, так называемая спящая агентура приводится в действие при необходимости исполнения какого-либо теракта.

Он также отметил, что анализ показывает, что сейчас"страной назначения для совершения террористических актов является преимущественно Российская Федерация". "При этом территория республики используется как с точки зрения приобретения агентуры, так и с точки зрения перевалочной базы для направления в Российскую Федерацию, допустим, самодельных взрывных устройств, взрывчатых веществ и так далее", - сказал он.

По его словам, в частности, только подразделения МВД по противодействию организованной преступности и коррупции в прошлом году пресекли четыре теракта. "Плюс самым активным образом в этом направлении работают наши коллеги из КГБ. Собственно, мы работаем вместе", - добавил замминистра.

Казакевич отметил, что 25 февраля в единый день голосования на парламентских и местных выборах в республике были отмечены "единичные случаи проявления экстремизма", которые были своевременно купированы и никакого влияния на проведение выборов не оказали. "Более того, осознавая важность электоральной кампании, которая предстоит в 2025 году [президентские выборы], мы уже начали к ней готовиться. И начали с информационного противодействия", - сказал Казакевич.