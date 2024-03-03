МВД Белоруссии разрабатывает методы противодействия TikTok-революции

Заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич отметил, что "искусственный интеллект и нейросети используются для деструктива, для совершения революции"

МИНСК, 3 марта. /ТАСС/. МВД Белоруссии использует зарубежный опыт и занимается разработкой собственных методов противодействия на случай TikTok-революции в республике. Об этом заявил в эфире телеканала СТВ заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич.

"Мои коллеги из ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией - прим. ТАСС) говорят, что следующая революция будет революцией TikTok. И она совсем не так безобидна", - сказал он.

По словам замглавы МВД, "искусственный интеллект и нейросети используются для деструктива, для совершения революции". "Противодействовать технологиям можно только технологиями. Поэтому активно перенимаем зарубежный опыт, который имеется, активно разрабатываем свои методы противодействия, начиная от информационного противодействия и заканчивая противодействием, допустим, в социальных сетях, в популярных мессенджерах и так далее", - сообщил он.

Казакевич также отметил, что в стране сейчас реализуется программа республиканской системы мониторинга общественной безопасности. "Это технология, которая позволяет не просто в режиме реального времени 24 на 7 отслеживать оперативную обстановку. Эти системы позволяют идентифицировать личность, идентифицировать транспортное средство, определять чрезвычайные ситуации и так далее, - подчеркнул он. - И эта система, а это ни много ни мало 35 тысяч камер по всей стране, позволяет нам эффективно коммуницировать, взаимодействовать с другими системами техническими, которые есть в распоряжении правоохранительных органов".