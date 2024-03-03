Al Jazeera: ХАМАС пока не объявляло точных сроков достижения перемирия

По информации телеканала, в настоящий момент делегация движения находится в Каире "для встречи с египетскими и катарскими братьями" и планирует представить им свое видение ситуации

КАИР, 3 марта. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС еще не объявляло конкретных сроков установления режима прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в руководстве радикальной организации.

"Мы не объявляли ни о каких конкретных датах, когда может быть достигнуто соглашение", - приводит его слова телеканал. Источник также добавил, что в настоящий момент делегация движения находится в Каире "для встречи с египетскими и катарскими братьями" и планирует представить им свое видение ситуации. Он подчеркнул, что ХАМАС "очень серьезно работает над достижением соглашения", одним из условий которого должно стать "возвращение перемещенных лиц в их дома", в частности на севере палестинского анклава, а также вывод всех израильских военных с территории Газы.

Израильская же сторона, по словам члена руководства ХАМАС, "ведет переговоры в том же состоянии путаницы, в котором она ведет боевые действия", поэтому членов движения "не волнует", прибудет ли в итоге делегация еврейского государства в Каир.

Ранее агентство France-Presse утверждало со ссылкой на представителя ХАМАС, что соглашение о перемирии может быть достигнуто в течение 24-48 часов, если Израиль примет требования палестинского движения, которые включают возвращение перемещенных лиц на север сектора Газа и увеличение объемов гуманитарной помощи. Вскоре египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" проинформировал, что делегация ХАМАС и представители Катара и США прибыли в Каир для возобновления переговоров об установлении перемирия в секторе Газа.

2 марта вещающий из Дубая (ОАЭ) телеканал Al Hadath сообщил, что ХАМАС и Израиль пришли к соглашению по вопросу о длительности предполагаемого перемирия в анклаве и параметрах обмена заложников на содержащихся в израильских тюрьмах палестинцев. По сведениям источника в структурах безопасности Египта, "стороны конфликта договорились о продолжительности перемирия и схеме освобождения заложников и заключенных палестинцев". Источник телеканала добавил, что "для завершения сделки необходимо достичь соглашения о выводе израильских войск из северной части сектора Газа и возвращении жителей в эти районы".