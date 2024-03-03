NYT: БАПОР готовит отчет о жестоком обращении с жителями Газы на военных объектах Израиля

По информации газеты, не менее 1 тыс. мирных жителей Газы содержались на трех израильских военных объектах и были впоследствии освобождены без предъявления каких-либо обвинений

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) готовит отчет о жестоком обращении с жителями сектора Газа, которых удерживали на военных объектах в Израиле. Об этом сообщает газета The New York Times, которой удалось ознакомиться с черновиком документа.

Авторы расследования утверждают, что не менее 1 тыс. мирных жителей Газы содержались на трех военных объектах Израиля и были впоследствии освобождены без предъявления каких-либо обвинений. Среди них были лица обоих полов возрастом от 6 до 82 лет. Некоторые задержанные умерли в заключении, указывает The New York Times.

Издание пишет, что в отчете БАПОР идет речь о "целом ряде случаев жестокого обращения, с которым во временных местах содержания под стражей в Израиле сталкивались жители Газы, независимо от их возраста и прошлого".

Расследование основывается на показаниях более 100 задержанных, которые вернулись в Газу к середине февраля. Отмечается, что на территории Израиля могут удерживаться еще около 3 тыс. жителей палестинского анклава.

При этом само агентство, как напоминает газета, также находится в центре расследования из-за подозрений в связях с радикальным палестинским движением ХАМАС. По этой причине несколько стран, включая Великобританию, Германию, Канаду и США, объявили о приостановке финансирования БАПОР.

БАПОР было учреждено в 1949 году. В его задачи входит предоставление медицинской, социальной, продовольственной помощи и образования 5,9 млн беженцев в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Иордании, Ливане, Сирии. БАПОР финансируется за счет добровольных взносов государств - членов ООН, а также стран Евросоюза и международных неправительственных организаций.