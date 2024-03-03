Марокко требует расследовать убийство израильтянами ожидавших раздачи помощи палестинцев

Министр иностранных дел Насер Бурита напомнил о призыве короля Мухаммеда VI к международному сообществу "срочно вмешаться ради достижения немедленного, прочного и всеобъемлющего прекращения огня"

РАБАТ, 3 марта. /ТАСС/. Марокко решительно осуждает нанесение на текущей неделе армией Израиля ударов по палестинским гражданским лицам, которые ожидали гуманитарную помощь на севере сектора Газа. Об этом заявил министр иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом, Насер Бурита, выступая в Эр-Рияде на министерской встрече с участием Марокко и стран - членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

"Марокко решительно осуждает удары израильских сил по палестинским гражданским лицам, ожидавшим получения гуманитарной помощи на трассе Ар-Рашид на севере сектора Газа, что стало причиной гибели десятков и ранения сотен людей", - цитирует главу МИД внешнеполитическое ведомство.

Требование провести расследование

"Подчеркивая свое абсолютное неприятие нарушений международного гуманитарного права, Марокко призывает к проведению независимого и прозрачного расследования этого подлого акта и наказанию виновных", - сказал Бурита. Он напомнил о настоятельном призыве короля Мухаммеда VI к международному сообществу "срочно вмешаться ради достижения немедленного, прочного и всеобъемлющего прекращения огня, обеспечения беспрепятственной доставки гуманитарной помощи палестинцам и гарантирования защиты палестинского народа".

По данным Минздрава палестинского анклава, число жертв удара израильских сил по ожидавшей распределения гуманитарной помощи группе людей в районе Эн-Наблуси в юго-западной части города Газа превысило 110, пострадали 760 человек. Ранее вещающий из Дубая (ОАЭ) телеканал Al Hadath утверждал, что не менее 150 человек погибли, около 1 тысячи получили ранения. Отмечалось, что в атаке участвовали израильские вертолеты, которые открыли огонь по палестинцам, собравшимся на перекрестке.

Многие западные страны, включая Испанию, Канаду и Францию, осудили это нападение. Армия Израиля заявила, что не стреляла по гуманитарному конвою в Газе. В свою очередь постоянный наблюдатель Палестины при ООН отметил, что, по имеющейся информации, несколько десятков погибших получили огнестрельные ранения в голову.

Резкое обострение ситуации

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии.

1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили ответственность за возобновление израильской агрессии на США.

С начала эскалации конфликта число жертв в анклаве превысило 30 тыс.