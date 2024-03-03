СМИ: министр в военном кабмине Израиля Ганц прибыл в США, где встретится с Блинкеном

По данным газеты The Times of Israel, визит Ганца в США не был согласован премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а потому израильское посольство не будет принимать участия в обеспечении встреч министра

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 марта. /ТАСС/. Министр в израильском военном кабинете Бени Ганц прибыл 3 марта с визитом в США, в ходе которого он планирует встретиться с госсекретарем Энтони Блинкеном. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

По ее данным, на 4 марта у Ганца запланированы встречи с вице-президентом США Камалой Харрис, помощником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном и координатором Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бреттом Макгурком. На следующий день, 5 марта, израильский министр намерен встретиться с Блинкеном, указывает газета.

После визита в США Ганц направится в Великобританию, где собирается провести переговоры с главой британского МИД Дэвидом Кэмероном и другими официальными лицами, указывает The Times of Israel. Газета утверждает, что визит Ганца в США не был согласован премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а потому израильское посольство не будет принимать участия в обеспечении встреч министра.

Вместе с тем, по данным радиостанции Kan, глава израильского правительства утвердил поездку министра военного кабмина. Она указывает со ссылкой на окружение министра, что билет в США Ганцу приобретала канцелярия премьера.