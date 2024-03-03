Канада внесла в списки санкций против России шесть человек

В документ добавили, в частности, начальника исправительной колонии в поселке Харп, где умер Алексей Навальный, Вадима Калинина, а также начальника УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу Игоря Ракитина

ОТТАВА, 3 марта. /ТАСС/. Власти Канады добавили в списки антироссийских санкций еще шесть фамилий, в том числе начальника исправительной колонии в поселке Харп, где умер Алексей Навальный, Вадима Калинина, а также начальника УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу Игоря Ракитина. Об этом говорится в документах, размещенных на сайте канадского МИД.

В перечне также значатся Александр Варапаев (1988 года рождения), Марина Бобек (1986 года рождения), Екатерина Фролова (без указания года рождения) и Кирилл Никифоров (1992 года рождения). Их должности не указаны.

Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что Оттава введет санкции в отношении РФ из-за смерти Навального. Как уточнялось, речь идет о рестрикциях в отношении "шести российских чиновников, включая старших должностных лиц и высокопоставленных сотрудников прокуратуры, судебной и исправительной служб России".