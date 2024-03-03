Мексика не подавала заявку на вступление в БРИКС, но следит за развитием объединения

МЕХИКО, 3 марта. /ТАСС/. Мексика не подавала заявку на присоединение к БРИКС, но внимательно наблюдает за развитием объединения. Об этом говорится в сообщении МИД республики, опубликованном на странице внешнеполитического ведомства в социальной сети Х.

"Мексика не просила о вступлении в группу БРИКС. Мексика с интересом следит за развитием объединения из-за экономического веса входящих в него государств и двусторонних отношений, которые наша страна поддерживает с его членами", - отметили в министерстве.