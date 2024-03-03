США признали ведение споров в свете утверждений о разработке РФ противоспутникового оружия

Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Майк Тернер при этом отметил, что не может подтвердить или опровергнуть, о чем именно идет речь, "поскольку все еще не рассекречено"

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Сотрудники администрации США вели серьезные споры относительно дальнейших действий в свете утверждений Вашингтона о том, что Россия якобы разрабатывает противоспутниковое оружие космического базирования. Об этом заявил председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер (республиканец, от штата Огайо) в эфире телеканала CBS.

Тернер в феврале сообщил, что распространил среди законодателей США "информацию, касающуюся серьезной угрозы национальной безопасности". Он призвал Вашингтон рассекретить имеющиеся данные. В свете этого администрация США выступила с утверждением, что РФ разрабатывает противоспутниковое оружие космического базирования. Российская сторона это опровергла.

Объясняя свое решение выступить с этим заявлением в феврале, Тернер отметил: "Я сделал это не один, поясню, что мой комитет проголосовал с результатом 23 к 1 за то, чтобы раскрыть эту информацию для Конгресса, поскольку мы обязаны это делать в рамках надзора за администрацией, когда есть нечто такое важное". "Я думаю, что они, будто во сне, двигались к международному кризису. И я считаю, что в результате того, чтобы мы уведомили весь Конгресс, мы призвали администрацию к ответу, теперь она принимает меры. Как я понимаю, в администрации был конфликт относительно того, что предпринять. Думаю, надо отдать должное [помощнику президента США по национальной безопасности] Джейку Салливану за то, что он продвинулся на этом направлении и осознал его важность", - добавил законодатель.

"Я не могу подтвердить или опровергнуть, о чем именно идет речь, поскольку все еще не рассекречено. Но, если исходить из того, что сообщения в новостях гипотетически достоверны, старший демократ в моем комитете Джим Хаймс сказал следующее: "Если это правда, это стало бы аналогом Карибского кризиса в космосе". К сожалению, президент у нас не Роберт Кеннеди, нам нужно, чтобы администрация действовала при понимании того, что это огромная угроза национальной безопасности, международной безопасности", - сказал Тернер.

Тема приписываемой РФ разработки противоспутникового оружия появилась в информационном пространстве на фоне острой внутриполитической борьбы в США в связи с предстоящими в ноябре президентскими выборами, а также неудач с выделением военной помощи Украине через Конгресс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал педалирование темы "российской угрозы" уловкой Белого дома, а замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал утверждения США "злонамеренным сочинительством".