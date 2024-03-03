Мальта заявила, что в ОБСЕ внимательно следят за ситуацией на Днестре

Министр иностранных дел республики Ян Борг в ближайшее время намерен посетить Кишинев

ВЕНА, 4 марта. /ТАСС/. Председательствующая в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2024 году Мальта внимательно следит за развитием ситуации на обоих берегах Днестра и приветствует урегулирование приднестровского конфликта мирным путем. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мальтийского МИД.

"Мальтийское председательство внимательно следит за развитием событий на обоих берегах Днестра. Мы понимаем и приветствуем, что между сторонами действительно продолжается диалог, о чем свидетельствует последняя встреча в формате "один плюс один", состоявшаяся 16 января. В то же время мы высоко ценим тот факт, что обе стороны постоянно подтверждают свою приверженность урегулированию всех открытых вопросов, а также конфликта как такового исключительно мирным путем", - отметили в дипломатическом ведомстве Мальты.

В пресс-службе мальтийского МИД сообщили, то действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Мальты Ян Борг в ближайшее время посетит Кишинев. Эта международная структура продолжит добиваться урегулирования на основе особого статуса Приднестровья в составе Молдавии.

"Через свою миссию в Молдове и специального представителя действующего председателя ОБСЕ продолжит работать над всеобъемлющим урегулированием конфликта на основе суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в пределах ее международно признанных границ с особым статусом Приднестровья в составе Молдовы. В ближайшем будущем действующий председатель планирует посетить Республику Молдова, где он будет взаимодействовать с целью укрепления доверия и стабильности между сторонами в интересах всех людей, живущих на обоих берегах Днестра", - отметили во внешнеполитическом ведомстве Мальты.

Ранее участники съезда депутатов всех уровней, который прошел в Тирасполе по инициативе президента непризнанного Приднестровья Вадима Красносельского, обратились за помощью к России из-за давления со стороны Молдавии, а также приняли обращение к международному сообществу с просьбой содействовать возобновлению полноценного диалога с Кишиневом.

Отношения между Кишиневом и Тирасполем начали постепенно ухудшаться с 2020 года после избрания президентом Молдавии Майи Санду, которая сделала ряд жестких заявлений в адрес Тирасполя и отказалась встречаться с Красносельским. Ситуация обострилась с начала этого года после решения властей Молдавии взимать пошлины с товаров, следующих в Приднестровье через территорию республики. После того как Украина закрыла приднестровский участок границы с Молдавией в 2022 году, товары в Приднестровье могут поступать только через контролируемую Кишиневом территорию. Тирасполь обвинил Кишинев в использовании уязвимого положения Приднестровья.