NYT: ХАМАС отвергло инициативу США по обмену заложников на заключенных с Израилем

По данным газеты, отказ радикального движения мог стать одним из поводов для еврейского государства не направлять свою делегацию на переговоры в Каир

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС не согласилось с предложенными США условиями обмена заложников на палестинских заключенных в Израиле. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их сведениям, на встрече в Париже 23 февраля США представили формулу обмена 40 заложников, удерживаемых в секторе Газа, на несколько сотен палестинцев, которые содержатся в израильских тюрьмах.

Собеседники издания не назвали причин, по которым ХАМАС не согласилось принять эти условия, но отметили, что отказ радикалов мог стать одним из поводов для Израиля не направлять свою делегацию на переговоры в Каир, куда уже прибыли представители Катара, США и палестинского движения.

2 марта вещающий из Дубая телеканал Al Hadath сообщил, что ХАМАС и Израиль пришли к соглашению по вопросу о длительности предполагаемого перемирия в анклаве и параметрах обмена заложников на содержащихся в израильских тюрьмах палестинцев. По сведениям источника в структурах безопасности Египта, "стороны конфликта договорились о продолжительности перемирия и схеме освобождения заложников и заключенных палестинцев". Источник телеканала добавил, что "для завершения сделки необходимо достичь соглашения о выводе израильских войск из северной части сектора Газа и возвращении жителей в эти районы".

3 марта катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в руководстве радикальной организации сообщил, что ХАМАС еще не объявляло конкретных сроков установления режима прекращения огня в секторе Газа и планирует представить свое видение ситуации на переговорах в столице Египта. Израильская сторона, по словам одного из руководителей ХАМАС, "ведет переговоры в том же состоянии путаницы, в котором она ведет боевые действия", поэтому членов движения "не волнует", прибудет ли в итоге делегация еврейского государства в Каир.