Конгресс достиг договоренностей по бюджету США до конца финансового года

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя лидера демократического большинства в Сенате Конгресса Чака Шумера, согласно договоренностям, бюджет правительства Соединенных Штатов на 2024 финансовый год составит около $1,66 трлн

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Демократы и республиканцы в Конгрессе США достигли договоренностей, которые позволяют обеспечить выделение средств на работу федерального правительства до конца 2024 финансового года, начавшегося 1 октября. Об этом говорится в письменном заявлении лидера демократического большинства в Сенате Конгресса Чака Шумера, опубликованном в воскресенье.

"Хорошая новость состоит в том, что Конгресс, наконец, достиг двухпартийных договоренностей по шести законопроектам о финансировании правительства, что позволит продолжить его работу", - отметил он. Шумер констатировал, что 8 марта может приостановиться работа некоторых федеральных структур (шатдаун) из-за прекращения финансирования. По его словам, в ближайшие дни "Палата представителей должна быстро принять и направить в Сенат" согласованные обеими партиями документы. "Когда мы получим законопроекты, Сенату снова потребуется двухпартийное сотрудничество, чтобы принять их до крайнего срока, [который наступит] в пятницу, и избежать шатдауна", - добавил Шумер.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Шумера, согласно договоренностям, бюджет правительства США на 2024 финансовый год составит около $1,66 трлн.