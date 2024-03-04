США анонсировали работу над морским коридором для доставки помощи в Газу

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис отметила, что Израиль в том числе "должен открыть новые контрольно-пропускные пункты"

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Вашингтон намерен вновь передать помощь в сектор Газа по воздуху, а также работает над ее поставками по морю. Об этом заявила в воскресенье вице-президент США Камала Харрис.

"Вчера мы сбросили первую партию гуманитарной помощи. США продолжат делать это. И мы продолжим работать над новым морским маршрутом для поставок помощи", - сказала она, выступая в городе Сельма (штат Алабама).

Харрис добавила, что Израиль "должен открыть новые контрольно-пропускные пункты", перестать вводить "ненужные ограничения" на поставку помощи и гарантировать, что "базы гуманитарных сотрудников и конвои не будут становиться целями" атак.

"Нам известно, что семьи вынуждены есть листья или корм для животных, что женщины рожают детей в условиях минимальной медицинской помощи или полного ее отсутствия. Дети умирают от недоедания и обезвоживания. Я уже неоднократно говорила, что погибло слишком много ни в чем не повинных палестинцев. Всего несколько дней назад мы видели, как голодные, отчаявшиеся люди приблизились к грузовикам с помощью для того, чтобы взять продукты для своих семей <...>, и их встретили стрельбой и хаосом", - отметила вице-президент.

2 марта американские военно-транспортные самолеты C-130 Hercules осуществили первую доставку гуманитарной помощи в сектор Газа. По воздуху было переправлено более 35 тыс. порций еды. Вода и медикаменты на борту отсутствовали. Всего было сброшено 66 грузов - по 22 с каждого самолета.