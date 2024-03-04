Во Франции обнародовали список поставленных Киеву вооружений

В их числе системы ПВО

ПАРИЖ, 4 марта. /ТАСС/. Министерство ВС Франции обнародовало список военной помощи, предоставленной Украине за два года конфликта, включая дальнобойные ракеты и ПВО. Такие данные размещены на сайте оборонного ведомства.

Таблица из 50 пунктов включает как защитное снаряжение, так и средства связи, а также различное вооружение и беспилотные аппараты. Данные приводятся по состоянию на 31 декабря 2023 года, то есть до подписания между Парижем и Киевом двустороннего соглашения об обеспечении безопасности.

Среди систем ПВО, которые Париж обозначил среди приоритетных направлений поддержки Киева, к концу 2023 года было поставлено две установки Crotale NG, шесть ПЗРК Mistral, одна франко-итальянская система противовоздушной обороны SAMP/T. Данные о боекомплекте ни к одной из систем не приводятся. Также в этой рубрике указан радар ПВО CM200, однако, вероятно, речь идет о радаре Ground Master 200 (GM200), передачу которого анонсировали еще в феврале 2023 года. Среди средств поражения класса "воздух - поверхность" указаны лишь ракеты SCALP (аналог британских Storm Shadow), их количество не раскрывается.

Другое приоритетное направление, по которому французские власти решили поддержать Украину в конфликте против России, - это артиллерия. К концу 2023 года Париж передал ВСУ 30 самоходных артиллерийских установок Caesar, шесть снятых с вооружения гаубиц TRF1, четыре реактивных системы залпового огня и 10 120-мм минометов. К гаубицам было также поставлено 30 тыс. снарядов. Среди противотанковых систем значатся 1 002 гранатомета AT4 и три ПТРК Milan.

К концу 2023 года Франция поставила 38 легких колесных танков AMX10 RC и 250 бронеавтомобилей с вооружением или же в санитарной конфигурации, а также 120 внедорожников и шесть грузовиков. Для AMX10 RC было поставлено 9 тыс. боеприпасов для главного орудия.

Беспилотники и винтовки

Кроме того ВСУ получили 160 "разведывательных" беспилотников, а также 10 устройств для обнаружения дронов. О каких именно беспилотниках идет речь - не уточняется, однако в графе "морские суда" значатся лишь 30 надувных лодок Zodiacs Futura. Впрочем, ранее французские власти заявляли о желании расширять сотрудничество в области беспилотных аппаратов и сообщали о планах строительства производств на территории Украины. Эта таблица, судя по описанию, учитывает лишь помощь, поставленную на Украину извне.

Среди стрелкового оружия указаны 55 пулеметов калибра 7,62 мм, 560 пулеметов калибра 12,7 мм, а также 1 тыс. винтовок Famas и 20 снайперских винтовок. К ним за два года были поставлены 1,7 млн патронов калибра 12,7 мм, 1,1 млн патронов для легкого стрелкового оружия, включая калибры 9 мм и 5,56 мм, а также 10,5 тыс. гранат и 3,6 тыс. противотанковых мин. Другие позиции включают топливо, средства защиты (бронежилеты, каски), а также аптечки, средства связи и навигации.