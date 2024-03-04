AFP: на Гаити во время массового побега заключенных погибли 10 человек

Члены вооруженных группировок ранее напали на главную тюрьму страны в Порт-о-Пренсе

ГАВАНА, 4 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 10 человек погибли во время побега нескольких тысяч заключенных из тюрьмы в Порт-о-Пренсе на Гаити. Об этом сообщило агентство France-Presse (AFP).

"Мы насчитали много тел заключенных", - приводит оно слова генерального секретаря национальной сети по защите прав человека Пьера Эсперанса.

Корреспондент агентства, побывавший в окрестностях тюрьмы, увидел около 10 тел с пулевыми ранениями.

Ранее члены вооруженных группировок совершили нападение на главную тюрьму страны в Порт-о-Пренсе и выпустили несколько сотен содержавшихся там заключенных.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились на Гаити после убийства в 2021 году президента Жовенеля Моиза и землетрясения, произошедшего в августе того же года, во время которого погибли свыше 2,2 тысячи человек. По сведениям телеканала Telesur, банды контролируют более 80% территории столицы и консолидируются в других регионах страны. Ранее стало известно о планах некоторых преступных групп сместить правительство Ариэля Анри силовым путем.