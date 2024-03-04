Премьер Палестины заявил, что сектору Газа нужен "план Маршалла"

Мухаммед Штайе призвал США "поддержать немедленное прекращение огня" в анклаве

РАБАТ, 4 марта. /ТАСС/. Премьер-министр временного правительства Палестины Мухаммед Штайе встретился в Рамалле на Западном берегу реки Иордан с делегацией членов Конгресса США, в которую вошли сенаторы-демократы Кори Букер и Майкл Беннетт. Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA.

"Сектор Газа сталкивается с беспрецедентной гуманитарной катастрофой из-за израильской агрессии, и ему нужен "план Маршалла", включающий оказание помощи, реконструкцию и восстановление экономики, как только [израильская] агрессия прекратится", - сказал Штайе в ходе беседы с сенаторами.

Он вновь призвал США "поддержать немедленное прекращение огня, содействовать открытию контрольно-пропускных пунктов для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа и предоставлению [населению] основных услуг в условиях гуманитарного кризиса".

По словам главы правительства, "использование США несколько раз права вето в Совете Безопасности ООН для того, чтобы не допустить принятия резолюции в поддержку прекращения огня в секторе Газа, побуждает Израиль проливать больше крови под международным прикрытием". Он призвал США не использовать право вето в ответ на просьбу Палестины о полноправном членстве в ООН, а также признать ее как государство на двусторонней основе.