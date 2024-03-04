Премьер Палестины на встрече с сенаторами США призвал возобновить финансирование БАПОР

Мухаммед Штайе подчеркнул, что Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ помогает сотням тысяч жителей страны

РАБАТ, 4 марта. /ТАСС/. Глава временного правительства Палестины Мухаммед Штайе призвал США возобновить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Как сообщило палестинское информационное агентство WAFA, он встретился в Рамалле на Западном берегу реки Иордан с делегацией членов американского Конгресса, в которую вошли сенаторы-демократы Кори Букер и Майкл Беннетт.

"БАПОР вносит вклад в оказание помощи сотням тысяч палестинцев, в то время как Израиль практикует все формы геноцида посредством убийств, голода и разрушений", - отметил премьер-министр. Он проинформировал сенаторов о "ситуации на Западном берегу реки Иордан, где также происходит израильская агрессия и осуществляется поселенческий терроризм".

США в конце января решили приостановить финансирование БАПОР после того, как власти Израиля выступили с утверждением, что некоторые сотрудники организации связаны с радикальным палестинским движением ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии.

1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили ответственность за возобновление израильской агрессии на США. С начала эскалации конфликта число жертв в анклаве превысило 30 тысяч.