СМИ: Китай видит улучшение возможностей для мирного диалога по Украине

Как пишет газета Global Times, китайские аналитики считают, что на этот раз Пекин сможет сыграть более оптимальную роль в установлении мира

ПЕКИН, 4 марта. /ТАСС/. Условия для оказания Китаем содействия политическому урегулированию украинского кризиса становятся все более благоприятными, поскольку в патовой для Киева ситуации Москва не против переговоров, а члены международного сообщества все чаще заявляют о необходимости восстановления мира. Такую точку зрения высказали эксперты КНР, мнения которых приводит газета Global Times.

"Китайские аналитики считают, что на этот раз Китай сможет сыграть более оптимальную роль в продвижении диалога и установлении мира, поскольку во всем мире растет противостояние войне, - говорится в редакционной статье издания, посвященной недавно состоявшейся в Москве встрече между специальным представителем правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэем и заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным. - Это создает больше благоприятных возможностей для мирных переговоров и посреднических инициатив".

Как отмечает аналитик Центра учебной подготовки "Китай - Шанхайская организация сотрудничества" по продвижению международного взаимодействия и сотрудничества в сфере судопроизводства Цуй Хэн, украинский конфликт отнимает силы не только у России и Украины, но и истощает Евросоюз, а также Соединенные Штаты. "Это создает больше возможностей для мирных переговоров и посреднических усилий", - уточнил он.

Роль Пекина в преодолении кризиса

По словам эксперта, в сложившейся ситуации Китай "как никогда может сыграть решающую роль в оказании содействия политическому решению". Цуй Хэн напомнил, что президент РФ Владимир Путин выразил готовность к переговорам. Китайский политолог также считает, что весной погодные условия в районе боевых действий "не подходят для проведения масштабных военных операций", поэтому в ближайшие месяцы не стоит ожидать каких-либо кардинальных изменений на фронте.

Его коллега, профессор Академии регионального и глобального управления при Пекинском университете иностранных языков Цуй Хунцзянь напомнил, что в течение последних двух лет КНР "последовательно содействовала миру и диалогу". По мнению эксперта, опасность увеличения масштабов вооруженного противостояния на Украине все еще существует. Политолог подчеркнул, что расширение НАТО и военные маневры по соседству с Россией могут привести к дальнейшему росту напряженности. Он особо отметил, что Западу "необходимо пересмотреть подход к конфликту и осознать всю серьезность ситуации".

В свою очередь Цуй Хэн полагает, что Пекин способен помочь преодолеть "огромный разрыв в позициях между вовлеченными сторонами" и стать посредником для достижения консенсуса, в том числе по таким вопросам, как оказание гуманитарной помощи и предотвращение эскалации. Эксперт также напомнил о высоком уровне доверия между Китаем и Россией.

Цуй Хэн считает, что консультации по Украине "не могут быть одноразовым мероприятием" и должны представлять собой непрерывный процесс. "Хотя впереди еще много вызовов, по-прежнему существует надежда на переговоры о прекращении огня между Россией и Украиной по аналогии с замороженным конфликтом на Корейском полуострове", - подытожил он.

Ли Хуэй со 2 марта находится в международной поездке для оказания содействия урегулированию украинского конфликта, в ходе которой он сначала нанес визит в Россию. В соответствии с оглашенным графиком, китайский дипломат также посетит штаб-квартиру ЕС, Польшу, Украину, Германию и Францию. Это второй раунд челночной дипломатии спецпредставителя, первый состоялся в мае прошлого года, когда он провел встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, с дипломатами ряда европейских стран и с украинским президентом Владимиром Зеленским.