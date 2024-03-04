Спикер нижней палаты парламента Казахстана прибыл в Россию с официальным визитом

Ерлан Кошанов посетит Москву и Казань

АСТАНА, 4 марта. /ТАСС/. Председатель Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Ерлан Кошанов прибыл с официальным визитом в Россию, он посетит Москву и Казань. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты республики.

"Председатель Мажилиса парламента Казахстана Ерлан Кошанов прибыл с официальным визитом в Российскую Федерацию. В рамках визита 4-5 марта запланировано посещение городов Москва и Казань. В Москве состоятся двусторонние встречи с председателем Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко", - говорится в сообщении.

Планируется, что в Казани председатель Мажилиса проведет встречи с раисом (главой) Республики Татарстан Рустамом Миннихановым и председателем Государственного совета Республики Татарстан Фаридом Мухаметшиным. "Стороны обсудят планы по развитию межпарламентского сотрудничества, а также вопросы межрегионального экономического и культурно-образовательного взаимодействия", - пояснили в пресс-службе.