Власти Гаити ввели на территории Порт-о-Пренса комендантский час из-за банд

Чрезвычайное положение в столице республики продлится по меньшей мере три дня

ГАВАНА, 4 марта. /ТАСС/. Руководство Гаити приняло в воскресенье решение о введении на территории Порт-о-Пренса, являющегося столицей страны, чрезвычайного положения и комендантского часа сроком по меньшей мере на три дня из-за усиления противостояния вооруженных банд с правоохранителями.

"Правительство республики, ссылаясь на постановление от 3 марта 2024 года об объявлении чрезвычайного положения на всей территории департамента Запад <...> в целях обеспечения порядка и принятия соответствующих мер для восстановления контроля над ситуацией, вводит комендантский час на всей этой территории с 18:00 до 05:00 с 4 по 6 марта, - говорится в заявлении, размещенном на сайте кабинета министров. - Эта мера не распространяется на дежурных сотрудников правоохранительных органов, пожарных, водителей скорой помощи, медицинских работников и журналистов. Полиции было приказано использовать все имеющиеся в ее распоряжении законные средства для обеспечения соблюдения комендантского часа и задержания всех правонарушителей".

В субботу члены вооруженных группировок совершили нападение на главную тюрьму страны в Порт-о-Пренсе и выпустили несколько сотен содержавшихся там заключенных. В результате погибли по меньшей мере 12 человек.

В четверг работа международного аэропорта столицы была приостановлена после того, как вооруженные банды усилили противостояние с сотрудниками правоохранительных органов во время поездки премьер-министра Ариэля Анри в Кению на переговоры. В пятницу Кения и Гаити подписали соглашение, согласно которому Найроби направит миротворческий контингент из тысячи полицейских на гаитянскую территорию для борьбы с преступностью.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились на Гаити после убийства в 2021 году президента Жовенеля Моиза и землетрясения, произошедшего в августе того же года и унесшего жизни свыше 2,2 тысячи человек. По сведениям телеканала Telesur, банды контролируют более 80% территории столицы и консолидируются в других регионах страны. Ранее стало известно о планах некоторых преступных групп сместить правительство Анри силовым путем.