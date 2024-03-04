The Times: РФ сможет отследить перевозку ракет SCALP и Storm Shadow на Украину

Это возможно сделать по данным, которые стали известны в результате утечки разговора германских военных, считает корреспондент Бруно Уотерфилд

ЛОНДОН, 4 марта. /ТАСС/. Российская разведка может отследить доставку западных ракет SCALP и Storm Shadow на Украину благодаря данным, которые стали известны в результате утечки разговора германских военных. Такое мнение выразил корреспондент газеты The Times Бруно Уотерфилд.

По его оценкам, данные из перехваченной беседы помогут российской разведке "отслеживать, определять местонахождение и, вероятно, брать на прицел" британские Storm Shadow и французские Scalp во время их перевозки по территории Европы и Украины. Уотерфилд отмечает, что эта утечка ставит под угрозу поставки этого оружия на Украину и использование Киевом крылатых ракет.

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в день, когда канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, будто НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте, высокопоставленные офицеры республики обсуждали возможность атаковать Крымский мост без последствий для германских властей. Симоньян сослалась на наличие подтверждающей аудиозаписи и позднее опубликовала ее расшифровку. Из нее следует, что офицеры обсуждали, насколько ракеты Taurus способны разрушить Крымский мост, и детали подготовки атаки.

Минобороны Германии 2 марта подтвердило, что служебный разговор германских военных высокого ранга о планах атаки на Крымский мост с возможным применением ракет Taurus был перехвачен. Шольц в ходе визита в Ватикан обещал оперативно разобраться в ситуации.