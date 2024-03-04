В КНР надеются на стабильные отношения с США после американских выборов

Антикитайские законопроекты американских конгрессменов являются грубым вмешательством во внутренние дела Китая, заявил официальный представитель 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителейЛоу Циньцзянь

ПЕКИН, 4 марта. /ТАСС/. Пекин надеется на устойчивое развитие отношений с Вашингтоном независимо от того, кто будет хозяином Белого дома после выборов в США. Об этом заявил официальный представитель 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 14-го созыва Лоу Циньцзянь.

"Американские выборы являются внутренним делом США, и мы не занимаем по ним какой-либо позиции, - сказал Лоу Циньцзянь. - Независимо от того, кто будет избран, мы надеемся, что США и КНР пойдут навстречу друг другу, чтобы способствовать развитию китайско-американских отношений в стабильном, здоровом и устойчивом направлении".

Он отметил, что китайцы видят, как "некоторые американские конгрессмены предлагают антикитайские законопроекты, говорят антикитайские слова" в отношении китайских организаций, компаний и граждан, а также посещают Тайвань.

Лоу Циньцзянь указал, что такая практика является грубым вмешательством во внутренние дела Китая, она "подрывает законные права и интересы Китая и препятствует нормальному обмену и сотрудничеству между двумя странами".

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. 25 апреля 2023 г. демократ Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Республиканец Дональд Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года.