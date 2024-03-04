Россия, в отличие от Запада, не обещает, а активно инвестирует, поднимая там жизненные стандарты, отметил политик

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Украинцы так и не дождались от курса на сближение с Европой ничего, кроме нищеты и унижения, в то время как уровень жизни населения на территориях, воссоединенных с Россией, демонстрирует уверенный рост. Об этом заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

"Украину более 30 лет кормили сказкой о добром западном инвесторе, который вложит деньги в ее экономику, и страна сразу же станет богатой. Однако на практике ничего подобного не происходило - прозападный курс привел к самому последнему месту в Европе по экономическим и социальным показателям", - пишет Медведчук в своей авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру".

Не получила на этом пути Украина и независимости, считает лидер движения. Самая бедная страна Европы, по его словам, не может быть независимой по определению. Нищая страна может быть унижена и всячески оскорблена, поскольку она всем должна. "Ее зерно может быть высыпано на границе, ее товары и транспорт можно не пускать", - отмечает политик. Так что, когда власти страны говорят, что Украина сражается за свою независимость, на деле это следует понимать, что Украина сражается за свою нищету, считает он.

И если улучшения жизни из Европы украинцы не дождались, то из России оно пришло, подчеркивает Медведчук. На основе экономического анализа данных об уровне жизни украинцев, находящихся на территориях, подконтрольных Киеву, и в регионах, воссоединенных с РФ, он приходит к выводу, что "Россия, в отличие от Запада, не обещает, а активно инвестирует, поднимая там жизненные стандарты".

Медведчук приводит конкретные цифры, свидетельствующие о том, что величина прожиточного минимума с 2024 года в Крыму, Запорожской и Херсонской областях, ДНР и ЛНР почти в два раза превышает тот же показатель на Украине, а размер минимальной пенсии в этих регионах более чем в два раза превышает минимальную пенсию на Украине. При этом политик указывает и на существенную разницу в ценообразовании на коммунальные услуги, продукты питания и горюче-смазочные материалы. Так, если стоимость природного газа составляет в российских регионах $40-66 за тысячу кубометров, то на Украине - $256. А цена на хлеб в этих регионах в 2,4 раза ниже ценников в Киеве, Харькове, Одессе. Подытоживая, политик указывает, что "уровень покупательной способности населения (по указанным товарным группам) в новых регионах России в три-восемь раз превышает соответствующий показатель на Украине".

Из этого анализа видно, отмечает лидер движения, что Россия несет бывшим гражданам Украины благосостояние, чего украинская власть им обеспечить не смогла, а "преступный режим [украинского президента Владимира] Зеленского еще больше усугубил эту ситуацию бедственного положения". "И когда мы говорим о параметрах нового мира, который отстаивает Российская Федерация, то этот мир богаче и свободнее, чем то, что пытаются навязать украинцам западные кукловоды", - заключает Медведчук.