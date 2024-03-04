Япония в работе с новым послом РФ намерена следовать политике заключения мирного договора

Генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси отметил, что Токио продолжит исходить из своих интересов при взаимодействии с Москвой по вопросам, касающимся экономической деятельности, включая рыболовство

ТОКИО, 4 марта. /ТАСС/. Власти Японии в работе с новым послом РФ Николаем Ноздревым будут следовать политике, которая заключается в приверженности заключению мирного договора и решению территориального вопроса. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.

"Что касается вопроса северных территорий (так здесь называют южную часть российских Курильских островов - прим. ТАСС), то мы будем твердо придерживаться политики решения территориального вопроса и заключения мирного договора. Японское правительство хотело бы работать с послом [России] на основе этой политики", - сказал он.

Хаяси также отметил, что Япония продолжит исходить из своих интересов при взаимодействии с РФ по вопросам, касающимся экономической деятельности, включая рыболовство. Кроме того, генсек кабмина в очередной раз обозначил позицию Японии, касающуюся продолжения санкционной политики в отношении РФ из-за ситуации вокруг Украины.

Москва и Токио с середины прошлого века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

После начала специальной военной операции РФ на Украине Япония ввела несколько пакетов антироссийских санкций. В связи с этим МИД РФ заявил, что Москва прекращает переговоры с Токио о мирном соглашении. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее написал во "ВКонтакте", что РФ не против мирного договора, если Япония проявит понимание того, что "территориальный вопрос" закрыт в соответствии с Конституцией России навсегда".

Ноздрев родился в 1971 году. В 1994-м окончил МГИМО МИД России, с того времени работает в системе министерства. В 2010-2015 годах - старший советник, советник-посланник посольства России в Австралии. В 2015-2018 годах - заместитель директора третьего департамента Азии МИД РФ. С 20 февраля 2018 года возглавил указанный департамент. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса, владеет английским и японским языками. Президент РФ Владимир Путин назначил Ноздрева послом в Японии 19 января. Ранее должность российского посла в Японии занимал Михаил Галузин.