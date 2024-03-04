WSJ: сделка по заложникам в Газе может сорваться, лидер ХАМАС не выходит на связь

Как утверждает издание, Израиль придерживается мнения о том, что лидер палестинского движения не стремится к прекращению огня на время месяца Рамадан, который начнется в этом году 11 марта и продлится до вечера 9 апреля

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Чиновники из Египта и Катара опасаются, что соглашение между Израилем и палестинским движением ХАМАС об обмене заложников может быть сорвано, поскольку лидер движения Яхья Синвар не выходит на связь. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, с Синваром не могут связаться уже неделю. В последнем его сообщении, полученном руководством ХАМАС в Катаре, сказано, что торопиться с реализацией сделки не стоит. Это ставит под сомнение возможный обмен заложниками и достижение паузы в боевых действиях в секторе Газа, пишет газета.

Как утверждает издание, Израиль придерживается мнения о том, что лидер палестинского движения не стремится к прекращению огня на время месяца Рамадан, который начнется в этом году 11 марта и продлится до вечера 9 апреля. Синвар, как полагают источники The Wall Street Journal, предпочитает усиление напряженности в регионе. В частности, лидер движения высказывал предположение, что возможное вторжение Израиля в город Рафах на границе Газы с Египтом подстегнет палестинцев восстать против еврейского государства, указывает издание.

В воскресенье агентство AFP утверждало со ссылкой на представителя ХАМАС, что соглашение о перемирии может быть достигнуто в течение 24-48 часов, если Израиль примет требования палестинского движения, которые включают возвращение перемещенных лиц на север сектора Газа и увеличение объемов гуманитарной помощи. Вскоре египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" проинформировал, что делегация ХАМАС и представители Катара и США прибыли в Каир для возобновления переговоров об установлении перемирия в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в секторе.