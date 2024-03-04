País: ЦРУ завербовало главу "российского" отдела разведки Испании

Как пишет газета, несмотря на сотрудничество между испанской и американской разведками, ЦРУ хотело получить сведения среди прочего о том, какие связи все еще поддерживаются с Москвой

МАДРИД, 4 марта. /ТАСС/. Сотрудник Национального разведывательного центра Испании, предположительно, завербованный Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США и впоследствии задержанный в королевстве, являлся главой подразделения, занимавшегося Россией. Об этом сообщила газета El País.

Ранее стало известно о задержании в сентябре 2023 года в Испании двух агентов разведцентра за предполагаемую передачу секретной информации США. Одного из подозреваемых затем поместили под арест. По версии издания, речь идет об аналитике, имеющем большой опыт работы в разведке. Задержание ключевого ответственного за сведения, связанные с РФ, вызвали сильное потрясение в центре, где не было утечек на таком высоком уровне за последние три десятилетия.

Как пишет газета, несмотря на сотрудничество между испанской и американской разведками, ЦРУ хотело получить сведения среди прочего о том, какие связи все еще поддерживаются с Москвой. Как поясняют эксперты, вербовка агента разведцентра была нацелена не только на его текущую зону ответственности. В частности, тревога в системе безопасности была вызвана попыткой получить доступ к документации, не связанной с его работой. В ходе расследования, которое проводится под грифом секретности, предстоит выяснить, получил ли шпион деньги в обмен на информацию. В зависимости от этого ему может быть предъявлено обвинение в разглашении тайны или же в государственной измене.

Сведения о вербовке испанских агентов вызвали ранее недовольство Мадрида. Так, министр обороны королевства Маргарита Роблес вызывала для беседы посла США Джулиссу Рейносо. Кроме того, власти Испании выслали из страны трех агентов ЦРУ, находившихся в американском диппредставительстве в Мадриде и связанных с вербовкой.