В ФРГ возмутились из-за предназначенного для детей ролика о поставках Киеву Taurus

На нем наделенные человеческими качествами ракеты Taurus, Storm Shadow и ее аналог SCALP критикуют канцлера Олафа Шольца

БЕРЛИН, 4 марта. /ТАСС/. Детская программа Logo! второго германского общественно-правового канала (ZDF) опубликовала сатирический видеоролик, в котором обыгрываются дискуссии вокруг отказа канцлера ФРГ Олафа Шольца поставить Украине крылатые ракеты Taurus, и оказалась раскритикована.

Как пишет онлайн-издание Telepolis, ролик под названием "Нет Taurus для Украины" размещен на YouTube-канале программы - logo!plus. На нем беседу между собой ведут наделенные человеческими качествами "ракеты" - немецкая Taurus, британская Storm Shadow и ее французский аналог SCALP. Они критикуют канцлера. "Нам, крылатым ракетам, придется устроить порядочную взбучку Олафу Шольцу", - говорит немецкая "ракета". "Он же отказывается меня поставить на Украину", - добавляет она.

SCALP хвастается, что ее уже получила украинская сторона. "Неудивительно, что они хотят меня. Я ведь однозначно лучшая крылатая ракета", - отвечает Taurus. "Дай отгадаю, почему ты не можешь отправиться на Украину - потому твой канцлер снова медлит и колеблется?" - спрашивает SCALP.

В комментарии к ролику редакция logo!plus благодарит зрителей за отзывы и выражает понимание критики. Как отмечается, видео относится к созданному для TikTok формату под названием Un.logo!, который якобы предназначен для детей от 13 лет и старше. "Un.logo! четко отделяется от нашего контента", - утверждается в пояснении редакции.

Шольц неоднократно подчеркивал, что он против поставок ракет Taurus Украине. Свою позицию канцлер обосновывает опасностью того, что Германия может быть втянута в конфликт. Ранее в ходе разговора с гражданами в Дрездене глава правительства ФРГ вновь выступил против поставок Taurus Киеву, объяснив это тем, что при неправильном программировании ракеты могут поражать цели в Москве.