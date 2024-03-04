Орбан назвал приоритетом председательства Венгрии в ЕС присоединение Балкан

Расширение должно происходить "в первую очередь не за счет Украины, поскольку вопрос о ее присоединении возник недавно", отметил премьер-министр страны

БУДАПЕШТ, 4 марта. /ТАСС/. Главной задачей председательства Венгрии в Совете ЕС, которое начнется в июле, станет расширение объединения в первую очередь за счет стран Западных Балкан, а не Украины. Об этом сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан.

"Приоритетом [председательства Венгрии] будет расширение. Но расширение в первую очередь не за счет Украины, поскольку вопрос о ее присоединении возник недавно. У нас еще есть старая работа по расширению, она касается Балкан", - указал Орбан, выступая в Турции на Антальском дипломатическом форуме. Соответствующее видео госсекретарь по международным коммуникациям и связям в ведомстве премьер-министра Золтан Ковач опубликовал в соцсети X.

22 февраля глава пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер сообщил, что ЕС больше не рассматривает март как срок начала переговоров о приеме Украины в объединение, подготовка к этому процессу "может потребовать еще недели или месяцы". Однако 24 февраля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен опровергла его слова, указав, что Еврокомиссия намерена в середине марта представить программу переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Как ранее отмечало европейское издание газеты Politico, западные и украинские политики опасаются, что если программа переговоров будет готова только после июньских выборов в Европарламент, то Венгрия, которая в июле сменит Бельгию в качестве председателя Совета ЕС, может замедлить дальнейший процесс длительными дискуссиями.

В декабре прошлого года лидеры стран ЕС в Брюсселе приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в сообщество, которые могут стартовать в марте или позднее. Грузии предоставлен статус кандидата на вступление. В настоящий момент официальный статус кандидатов на вступление в ЕС также имеют Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория.