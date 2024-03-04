Экс-глава СНБ: политика Еревана в отношении Москвы становится похожей на предательство

Микаел Амбарцумян напомнил, что "Россия находилась на позиции стратегического союзника и, в конце концов, ее усилиями была остановлена война, что также обязательно нужно помнить и ценить"

ЕРЕВАН, 4 марта. /ТАСС/. Политика действующих властей Армении в отношении России в отдельных случаях становится похожей на предательство. Такое мнение выразил бывший и. о. руководителя Службы национальной безопасности (СНБ) республики Микаел Амбарцумян, который возглавлял ведомство во время военных действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.

"На планете нет другой такой страны, которая бы своими военно-политическими возможностями сделала для Армении во время 44-дневной войны больше, чем Россия. Это факт, который не может быть опровергнут ни действующими властями, ни крайне русофобскими силами. Размещение российских войск в Сюнике во время войны, создание каждой новой опорной точки, где развевался российский флаг, мы принимали с воодушевлением и чувством, что рядом с нами мощный союзник. Он был сдерживающей силой для противника. Нельзя быть неблагодарными. В отдельных случаях это становится похожим на предательство", - написал Амбарцумян на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он напомнил, что "Россия находилась на позиции стратегического союзника и, в конце концов, ее усилиями была остановлена война, что также обязательно нужно помнить и ценить".

В последнее время власти Армении неоднократно допускали критические высказывания в адрес России, Ереван пропускал встречи в некоторых интеграционных форматах. В частности, премьер страны Никол Пашинян не присутствовал на саммите ОДКБ в Минске, а также заявил, что республика приостановила участие в этой организации.

В МИД РФ констатировали, что динамика участия Еревана в мероприятиях ОДКБ снизилась, что не отвечает интересам дружественного армянского народа. Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва надеется получить от Еревана ответ относительно выполнения обязательств и участия в совместных интеграционных структурах, включая ОДКБ. При этом, подчеркнул он, звучащие из Еревана заявления об ошибочности изначально взятого курса на сближение с РФ могут привести к существенному пересмотру двусторонних отношений.