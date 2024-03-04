Экс-премьер Молдавии: Санду отстранила Стояногло, чтобы поставить своего генпрокурора

По словам Владимира Филата, дело Стояногло было частью планов Санду "подчинить себе правосудие в стране"

КИШИНЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду добилась отставки генерального прокурора Александра Стояногло, чтобы заменить его на послушного ей прокурора. Об этом заявил бывший премьер Молдавии (2009-2013), лидер Либерально-демократической партии Владимир Филат в эфире телеканала Cinema 1.

"Все действия против генпрокурора Стояногло были не только вдохновлены, но и напрямую запрошены Майей Санду через публичные обращения, через заседания Высшего совета безопасности. Остальное, что произошло, было выполнением ее инструкции, ее желанием иметь собственного генерального прокурора. Вся так называемая реформа правосудия привела к фиаско", - сказал Филат, который дал старт политической карьере Санду, назначив ее министром образования в своем правительстве. По его словам, дело Стояногло было частью планов Санду "подчинить себе правосудие в стране".

На прошлой неделе суд Кишинева вынес оправдательный приговор Стояногло по делу о превышении служебных полномочий. Он был отстранен от должности в октябре 2021 года в рекордно короткие сроки и на основании обвинений, которые не доказаны до сих пор. Поводом стали публикации в СМИ 10-летней давности, представленные депутатом от правящей Партии действия и солидарности Лилианом Карпом. Стояногло назвал свое дело политическим и заявил, что Санду требовала от него завести уголовные дела на бывшего президента Игоря Додона и других лидеров оппозиционных партий, была заинтересована в установлении контроля над Генпрокуратурой.

После отставки Стояногло обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который признал, что отстранение проходило с нарушениями, чиновник был лишен права на защиту в суде. Также Конституционный суд Молдавии признал незаконной часть закона о прокуратуре, который позволил его уволить. После этого адвокаты Стояногло оспорили отставку в районном суде Кишинева. Они уточнили, что в ЕСПЧ было направлено еще одно обращение. Оно касается злоупотреблений при аресте, который, по словам адвокатов, основывался на фальсифицированных данных. Додон и другие лидеры оппозиции потребовали от Санду отменить указ об отставке Стояногло и восстановить его в должности, но она отказалась.