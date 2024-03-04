СМИ: Запад поставит ВСУ снаряды в течение "нескольких месяцев, а не недель"

Речь идет о 800 тыс. снарядов, однако "это не окончательная цифра", отметил уполномоченный правительства по восстановлению Украины Томаш Копечны

БРЮССЕЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Западные страны, поддержавшие инициативу Чехии о закупке снарядов для Вооруженных сил Украины у третьих стран, смогут поставить боеприпасы "в течение нескольких месяцев, а не недель". Об этом уполномоченный правительства республики по восстановлению Украины Томаш Копечны сообщил порталу Euractiv.

По его данным, речь идет как об имеющихся снарядах, так и о тех, которые предстоит произвести. Копечны указал, что речь идет о 800 тыс. снарядов, однако "это не окончательная цифра". Чиновник также отметил, что к настоящему моменту помимо Чехии к этой инициативе присоединились Дания, Нидерланды, Бельгия, США и Канада. "К нам может присоединиться больше стран", - добавил Копечны.

17 февраля президент Чехии Петр Павел, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что республика нашла возможность закупки для ВСУ сотен тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах в случае наличия средств для ее реализации. Газета Financial Times позднее сообщила, что Чехия таким образом хочет компенсировать задержки в поставках боеприпасов на Украину, возникших из-за споров о дальнейшей помощи Киеву в Конгрессе США и медленных темпов производства снарядов на европейских заводах.