Министр обороны Израиля обсудил с генералом США сотрудничество в регионе

Йоав Галант и Майкл Курилла говорили о возрастающих вызовах в регионе в результате иранской агрессии посредством сателлитов

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 марта. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Йоав Галант обсудил с главой Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) генералом Майклом Куриллой сотрудничество двух стран в сфере безопасности в регионе. Об этом сообщила пресс-служба израильского оборонного ведомства.

"Я провел важный разговор с командующим CENTCOM США генералом Куриллой о возрастающих вызовах в регионе в результате иранской агрессии посредством сателлитов. Мы подчеркнули важность тесного сотрудничества между США и израильскими силами для обеспечения региональной стабильности и безопасности", - заявил Галант, высказывания которого распространила пресс-служба.

Израильский министр отметил, что поблагодарил американского генерала, прибывшего с визитом в Израиль, "за его лидерство и приверженность мощной связи между армиями, оборонными структурами и народами" двух стран. "Мы сражаемся для защиты нашей свободы и наших общих ценностей", - добавил Галант.